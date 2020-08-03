ФСБ накрыла крупную подпольную сеть торговли оружием

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Опубликовано видео задержания 42 подпольных оружейников 

Алевтина Жаркова 13 минут назад
В 12 регионах России выявлено 22 подпольных оружейных мастерских. В ходе спецоперации, проведенной сотрудниками ФСБ, были задержаны 42 человека, занимавшиеся модернизацией оружия.
Как сообщает информационное агентство ТАСС, нелегальные мастерские были оборудованы 3D-принтерами и станками с числовым программным управлением. Операция по ликвидации подпольщиков проводилась в Москве, Московской области, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Чечне, Красноярском крае, Амурской, Воронежской, Липецкой, Иркутской, Ростовской и Кемеровской областях.
Происшествия , Видео , ФСБ
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