Все станции московского метро «заминировали»

Источник агентства в экстренных службах рассказал, что сообщение о возможных взрывах на трех станциях поступило на электронную почту метрополитена. Письмо было анонимным, при этом его автор не указал место планируемых «взрывов». Поэтому было принято решение о тотальной проверке столичного метро, которая тем не менее не должна повлиять на работу подземки, отметил собеседник РИА Новости.