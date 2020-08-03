Все станции московского метро «заминировали»

Неизвестный пообещал устроить три взрыва на станциях столичной подземки, но не указал, на каких, сообщает РИА Новости. В связи с этим все станции московского метро будут проверены.
Источник агентства в экстренных службах рассказал, что сообщение о возможных взрывах на трех станциях поступило на электронную почту метрополитена. Письмо было анонимным, при этом его автор не указал место планируемых «взрывов». Поэтому было принято решение о тотальной проверке столичного метро, которая тем не менее не должна повлиять на работу подземки, отметил собеседник РИА Новости.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», неизвестные «заминировали» здание редакции газеты «Комсомольская правда», более 20 больниц, несколько торговых центров, аэропорт «Домодедово», а также множество столичных административных зданий. В результате информация о готовящихся терактах ни в одном из случаев не подтвердилась.