Следователи выяснили, что у рэпера Александра Юшко , более известного как Энди Картрайт, была возлюбленная, к которой он собирался уйти от жены. Об этом пишет Life.

Как сообщал «Рамблер», расчлененное тело рэпера Картрайта было обнаружено 29 июля. Супруга музыканта объяснила, что он умер от передозировки, и она не хотела, чтобы память музыканта была омрачена историей с наркотиками, поэтому решила, что он должен «исчезнуть». При этом в теле погибшего не было найдено запрещенных веществ.

По данным Life, следователи выяснили из переписки супругов, что рэпер собирался развестись со своей женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.

Музыкант несколько раз оставался ночевать у своей новой возлюбленной и планировал переехать к ней. При этом в переписке даже приведен предполагаемый адрес девушки, и в ближайшее время следователи намерены ее допросить, отмечает издание.

Напомним, что 31 июля СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах, сообщили, что Марина Кохал была задержана в качестве подозреваемой в убийстве.