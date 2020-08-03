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Фургал отказался от адвоката 

Артём Кульша и ещё 18 5 минут назад
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от услуг адвоката Бориса Кожемякина. Об этом сам Кожемякин сообщил РБК.
9 июля, как сообщал «Рамблер», Фургал был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на убийство. 20 июля президент России Владимир Путин отправил его в отставку с должности губернатора Хабаровского края. Сегодня Кожемякин рассказал, что Фургал отказался от его услуг.

«Здесь никаких комментариев быть не может», — заявил он.

Юрист объяснил это тем, что обвиняемый имеет право нанять любого адвоката и отказаться от услуг любого адвоката, а причины того или иного решения вправе не указывать.
В июле средства массовой информации сообщили, что следствие по делу Фургала применило процедуру отвода в отношении двух из четырех его адвокатов, Марины Горбачевой и Максима Самойлова, из-за конфликта интересов — ранее они представляли интересы Николая Мистрюкова, давшего показания на Фургала. Тогда же сестра Фургала Галина сообщила о начале сбора средств на оплату услуг адвокатов по той причине, что счета семьи были заблокированы.
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Происшествия , Видео , Криминал , Политика , Максим Самойлов , Сергей Фургал , Марина Горбачева , Владимир Путин , Борис Кожемякин , Хабаровский Край
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