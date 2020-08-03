Опубликовано видео спасения собаки подростками в Перми 

Двое подростков в Перми спасли собаку, упавшую в Каму. Из-за крутого берега животное не могло самостоятельно выбраться из реки. На помощь ему пришли двое ребят, они вытащили четвероногого питомца из водяной ловушки.

Видео спасения опубликовано в сообществе «Пермь Активная» во «ВКонтакте». На кадрах видно, как один из мальчиков тянет пса за ошейник из реки, держась за веревку в руках у второго, которая служит ему страховкой.

Пользователи Сети прокомментировали поступок юных жителей Перми, назвав ребят «молодцами». Кроме того, участники сообщества напомнили, что на том же самом месте ранее спасли человека. Для этого пермякам пришлось выстроиться в цепочку.