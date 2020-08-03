Летящие на Ибицу туристы устроили массовую драку

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Опубликовано видео массовой драки пассажиров самолета 

Алевтина Жаркова 46 минут назад
Пассажиры самолета, следовавшего на Ибицу из Амстердама, устроили в салоне массовый дебош. Мужчины подрались из-за маски, которую отказался надевать один из путешественников. Это крайне не понравилось другим туристам. Однако убеждения не подействовали, несознательный попутчик решил отстаивать своим права на кулаках. В СМИ появилась информация, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
В итоге дебоширов скрутили и уложили в проходе между креслами, по прибытии на остров буйных мужчин передали в руки стражей порядка.
Происшествия , Видео , В мире , Амстердам
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