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Двух жителей Башкирии подозревают в жестоком обращении с сыном 

ИА Regnum 44 минуты назад
Пару в Башкирии подозревают в жестоком обращении с сыном
Фото: РИА Новости
Мужчину и женщину подозревают в жестоком обращении со своим ребенком в Башкирии. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По сообщению пресс-службы ведомства, проверка начата на основании видеоматериала, который был опубликован в социальных сетях.
По предварительной версии, в г. Благовещенске днем 30 июля текущего года во дворе жилого дома 8-летний ребенок получил телесные повреждения. В их нанесении подозревают родителей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам неисполнения обязанностей по воспитанию ребенка, которое было сопряжено с жестоким обращением.
Отмечается, что сотрудники прокуратуры проверят работу соответствующих органов, которые занимаются профилактикой правонарушений и безнадзорности детей.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ
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