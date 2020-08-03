Пару в Башкирии подозревают в жестоком обращении с сыном

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Мужчину и женщину подозревают в жестоком обращении со своим ребенком в Башкирии. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, проверка начата на основании видеоматериала, который был опубликован в социальных сетях.

По предварительной версии, в г. Благовещенске днем 30 июля текущего года во дворе жилого дома 8-летний ребенок получил телесные повреждения. В их нанесении подозревают родителей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам неисполнения обязанностей по воспитанию ребенка, которое было сопряжено с жестоким обращением.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры проверят работу соответствующих органов, которые занимаются профилактикой правонарушений и безнадзорности детей.