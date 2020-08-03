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В Якутии сгорело более 250 тысяч гектаров леса 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
В Якутии сгорело более 250 тысяч гектаров леса
Фото: Reuters
В Якутии с начала пожароопасного сезона огонь уничтожил более 250 тыс. га леса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

"По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Якутии действует 75 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем, 256 971 гектар, при этом площадь активного горения составляет 385,46 гектар", — заявили в пресс-службе.

В настоящее время наиболее сложная обстановка складывается на территории Верхоянского, Кобяйского, Среднеколымского, Усть-Алданского и Томпонского районов республики — там зарегистрировано 46 очагов распространения огня.
Для тушения пожаров в Якутии привлекли более 800 человек и 92 единицы техники. В настоящее время в регионе действует режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров.
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Происшествия , Пожары , МЧС , РИА Новости , Республика Саха (Якутия)
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