В аэропорту Хабаровска сообщили о минировании

Неизвестные заявили о заложенном взрывном устройстве в аэропорту в Хабаровске . Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

По имеющимся данным, сообщение о минировании поступило на электронную почту одного из сотрудников. В нем отмечалось, что взрывное устройство заложено в терминале внутренних авиалиний.

"Эвакуировано более 300 человек, работают оперативные службы", — пояснил представитель аэропорта.

Он отметил, что рейсы на прилет в город не были задержаны. Пассажиры приземлившихся лайнеров продолжают оставаться на бортах самолетов до окончания проверки здания терминала.