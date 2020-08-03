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Неизвестные сообщили о минировании аэропорта в Хабаровске 

Москва24 и ещё 3 9 минут назад
В аэропорту Хабаровска сообщили о минировании
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Неизвестные заявили о заложенном взрывном устройстве в аэропорту в Хабаровске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
По имеющимся данным, сообщение о минировании поступило на электронную почту одного из сотрудников. В нем отмечалось, что взрывное устройство заложено в терминале внутренних авиалиний.
"Эвакуировано более 300 человек, работают оперативные службы", — пояснил представитель аэропорта.
Он отметил, что рейсы на прилет в город не были задержаны. Пассажиры приземлившихся лайнеров продолжают оставаться на бортах самолетов до окончания проверки здания терминала.
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Происшествия , Хабаровский аэропорт , ИТАР-ТАСС
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