В аэропорту Хабаровска сообщили о минировании

Неизвестные заявили о заложенном взрывном устройстве в аэропорту в Хабаровске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
По имеющимся данным, сообщение о минировании поступило на электронную почту одного из сотрудников. В нем отмечалось, что взрывное устройство заложено в терминале внутренних авиалиний.
"Эвакуировано более 300 человек, работают оперативные службы", — пояснил представитель аэропорта.
Он отметил, что рейсы на прилет в город не были задержаны. Пассажиры приземлившихся лайнеров продолжают оставаться на бортах самолетов до окончания проверки здания терминала.