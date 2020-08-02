Сафронова перевели в камеру к подозреваемому в терроризме 

По ее словам, Сафронов теперь находится в камере с подозреваемым в терроризме и экстремизме. Она уточнила, что это иностранный гражданин, и отношения у них ровные.

О результатах теста Сафронова 31 июля рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова . Он отмечала, бывший журналист «чувствует себя нормально, его или уже перевели, или должны перевести из одиночной карантинной камеры в обычную».

Сафронова, находящегося в СИЗО «Лефортово», изолировали с подозрением на коронавирус 27 июля.