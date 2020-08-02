На западе Москвы провалился дорожный грунт 

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Москве на проспекте Маршала Жукова провалился грунт, проблемный участок дороги перекрыт. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Из-за происшествия перекрыт участок проспекта Маршала Жукова между улицей Демьяна Бедного и 3-й Хорошёвской улицей", — сообщили агентству в столичном департаменте транспорта.

Отмечается, что автомобилистам предлагают объезжать этот участок по 3-й Хорошёвской улице и улице Мнёвники.

Изменены также маршруты наземного общественного транспорта, пролегающие по проспекту Маршала Жукова.