Директор Парка Горького высказался о массовой драке

Директор столичного Парка Горького Павел Трехлеб в беседе с ТАСС опроверг факт массовой драки с участием десантников и росгвардейцев в парке.

По его словам, имел место небольшой конфликт между посетителем и сотрудником полиции. Массовой драки бывших десантников и правоохранителей не было.

"Никакой массовой драки в парке [не было] абсолютно. Был небольшой конфликт между посетителем и сотрудником ОМОН, полиция вмешалась. Самого активного участника отвели в сторону", — говорится в сообщении

Он добавил, что гуляние в День ВДВ проходит в столичном парке спокойно.