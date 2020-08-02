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Летящие на курорт пассажиры самолёта подрались из-за маски 

News.ru и ещё 4 2 часа назад
Летящие на курорт пассажиры подрались из-за маски
Фото: Ddp Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Пассажир следовавшего на Ибицу лайнера авиакомпании KLM отказался надевать маску. Это привело к драке с другими людьми в салоне.
Мужчина начал спорить с оппонентами, из-за чего возник конфликт. Видеозапись инцидента опубликовали в Twitter. На кадрах видно, что экипаж лайнера пытается разнять толпу, а кто-то кричит: «Тут есть дети».
Всего в драке приняли участие около 10 человек. Пассажир, который не стал надевать маску, был в состоянии алкогольного опьянения. В результате мужчину повалили на пол, а других людей попросили успокоиться.
Как писал NEWS.ru, российский Минюст предлагает ввести штрафы для авиадебоширов до 500 тысяч рублей. Об этом сообщается в проекте нового КоАП. Статья 14.1 «Мелкое хулиганство» может быть дополнена третьей частью — мелкое хулиганство, совершённое на воздушном транспорте. За правонарушение предусматривается штраф от 30 тысяч до 500 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.
В проекте также изменена формулировка понятия «мелкое хулиганство». Оно будет трактоваться как «оскорбительное приставание к гражданам, нецензурная брань, отправление естественных надобностей в общественном месте или другие действия, выражающие явное неуважение к личности и обществу, нарушающие правопорядок, а равно сопряжённые с уничтожением или повреждением чужого имущества».
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Происшествия , Минюст РФ
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