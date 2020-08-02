Летящие на курорт пассажиры подрались из-за маски

Пассажир следовавшего на Ибицу лайнера авиакомпании KLM отказался надевать маску. Это привело к драке с другими людьми в салоне.

“Stoppen nu, er zijn kinderen hiero!”Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen ✈️



Panic and violent brawl! Unruly passenger on board KLM flight, he refused to wear face mask 😷#incident #klm #avgeek #aviation #planespotting @KLM_press pic.twitter.com/RPM0g1Kqh9— The Mic High Club Luchtvaart Podcast (@MicHighClub) August 2, 2020 Мужчина начал спорить с оппонентами, из-за чего возник конфликт. Видеозапись инцидента опубликовали в Twitter. На кадрах видно, что экипаж лайнера пытается разнять толпу, а кто-то кричит: «Тут есть дети».

Всего в драке приняли участие около 10 человек. Пассажир, который не стал надевать маску, был в состоянии алкогольного опьянения. В результате мужчину повалили на пол, а других людей попросили успокоиться.

Как писал NEWS.ru, российский Минюст предлагает ввести штрафы для авиадебоширов до 500 тысяч рублей. Об этом сообщается в проекте нового КоАП. Статья 14.1 «Мелкое хулиганство» может быть дополнена третьей частью — мелкое хулиганство, совершённое на воздушном транспорте. За правонарушение предусматривается штраф от 30 тысяч до 500 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

В проекте также изменена формулировка понятия «мелкое хулиганство». Оно будет трактоваться как «оскорбительное приставание к гражданам, нецензурная брань, отправление естественных надобностей в общественном месте или другие действия, выражающие явное неуважение к личности и обществу, нарушающие правопорядок, а равно сопряжённые с уничтожением или повреждением чужого имущества».