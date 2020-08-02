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«Буду ходатайствовать о прямой видеотрансляции»: адвокат Ефремова 

Ирина Лебедева и ещё 8 14 минут назад
Адвокат Ефремова захотел перенести заседание суда
Фото: ТАСС
Эльман Пашаев сказал, что будет ходатайствовать о ведении видеотрансляции процесса по делу Михаила Ефремова для того, чтобы процесс был максимально открытым, сообщаетТАСС.

«Я хочу максимально честного и открытого процесса над Ефремовым. И с этой целью я буду ходатайствовать о ведении прямой видеотрансляции заседаний по его делу», — заявил адвокат.

Кроме того, Пашаев намерен попросить Пресненский суд Москвы перенести дату рассмотрения по существу дела.

«Я уже просил в ходе предварительного заседания не назначать на 5 и 10 августа, так как у меня в эти дни процесс в Новосибирске. Несмотря на это, судья назначила. Я в понедельник пойду к председателю Пресненского суда с заявлением о переносе на другую дату», — отметил правозащитник.

В прошедший четверг Пресненский суд Москвы продлил Михаилу Ефремову домашний арест.
Как ранееписал «Рамблер», Эльман Пашаев категорически отверг обвинения в том, что он оказывает на Михаила Ефремова «гипнотическое воздействие».
Комментарии
Происшествия , Криминал , Общество , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , ИТАР-ТАСС
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