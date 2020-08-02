Адвокат Ефремова захотел перенести заседание суда

«Я уже просил в ходе предварительного заседания не назначать на 5 и 10 августа, так как у меня в эти дни процесс в Новосибирске. Несмотря на это, судья назначила. Я в понедельник пойду к председателю Пресненского суда с заявлением о переносе на другую дату», — отметил правозащитник.