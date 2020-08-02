Назван один из виновников гибели семьи на турбазе

Алтайском крае задержан директор туристической базы «Глобус», где ранее были обнаружены тела четырех человек. В конце июля на этой турбазе в селе Ая разместилась семья — муж, жена и двое их детей 16 и 10 лет. Владельцы турбазы обратились в полицию после того, как постояльцы несколько дней не выходили из номера. Тела были обнаружены после вскрытия двери.

Как сообщает Следственный комитет по Алтайскому краю, предварительной причиной смерти всех четырех человек стало отравление угарным газом.

Директор турбазы задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).