В СК Алтайского края считают, что все четыре члена семьи чиновника Иосифа Кременских могли умереть из-за выхлопов генератора, который был расположен недалеко от их номера. Супруги Кременских и двое их детей приехали на отдых на турбазу недалеко от озера Ая 26 июля. После этого они из номера не выходили.

Алтайские следователи считают, что семья с двумя детьми могла умереть из-за отравления, отметили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

«Следователи провели осмотр, в том числе тел потерпевших. Установлено, что смерть членов семьи наступила в ночь на 27 июля, при этом признаков насильственной смерти не обнаружено. Одной из приоритетных версий, рассматриваемых следователями, является отравление», — отмечается в сообщении.

Правоохранители вместе со специалистами Роспотребнадзора собирают пробы воды и воздуха. Проводятся все необходимые экспертизы.

Накануне сообщалось, что на туристической базе «Глобус» неподалеку от озера Ая в Алтайском крае днем обнаружили тела четырех человек, в том числе двух несовершеннолетних. По предварительным данным, семья приехала на отдых 26 июля из Барнаула. После этого из номера они не выходили.

«После того как из их номера стал доноситься подозрительный запах, номер вскрыли и обнаружили тела. Работают следователи, доминирующая версия — криминал», — рассказывал РИА «Новости» источник в экстренных службах региона.

В СМИ также звучала версия, что 31 июля, они якобы должны были съехать и сотрудники турбазы решили к ним заглянуть. Изначально было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Но сейчас, как сообщает Telegram-канал Lifeshot, статью переквалифицировали, а директора турбазы «Глобус», где погибла семья, задержали.

«Владельца турбазы 59-летнего Виктора Королева подозревают в оказании услуг ненадлежащего качества, повлекшем смерть двух или более лиц», — пишет Telegram-канал. Отмечается, что генераторы, от выхлопов которых могли задохнуться члены семьи, «в подсобку он ставил лично».

Между тем известны личности погибших. Это Иосиф Кременских, который работал начальником сектора мониторинга отдела взаимодействия с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края, его 43-летняя жена, а также дочь 11 лет и 16-летний сын. Супруги и их дочь лежали в своих кроватях, сын-подросток был найден на полу.

Начальник главы семьи Евгений Нечепуренко отметил, что Кременских был добрым, отзывчивым человеком и оставался на связи даже в отпуске.

Он отметил, что произошло «большое несчастье, трагедия», так как погиб Иосиф Кременских. «Вся его семья тоже погибла… Иосиф… каждый в нашем управлении скажет, что добрый и отзывчивый человек, который ни на поручения, ни на просьбы никогда не откажет», — отметил начальник регионального управления печати в видеообращении на своей странице в Facebook.

Он также рассказал, что у его подчиненного был двухнедельный отпуск. По словам Нечепуренко, уезжая, Кременских пообещал, что будет на связи, но неожиданно перестал отвечать.

Хорошо об Иосифе Кременских отозвался и его бывший ученик Святослав Гусев. В комментарии радиостанции «Говорит Москва» он подчеркнул, что он был хорошим учителем, обладал чувством юмора и не был неконфликтным человеком.

«Моим учителем он был в 2004-2006 годах. Позже его повысили в краевую администрацию. Его отличал живой ум и способность создавать шутку из ничего, при этом доходчиво рассказать суть предмета информатики. Он в качестве факультатива занимался КВН со школьниками, учил их теории шуток и прочим сценическим премудростям», — рассказал мужчина.

Он также отметил и работу жены Кременских, которая работала в той же школе хореографом. «Тоже человек с большой энергией. Когда у него родились дети, все радовались за них. Однозначно этот человек не мог вызывать конфликтов, скорее наоборот», — добавил собеседник радиостанции.