Показ квартиры обернулся для россиянки изнасилованием

Осенью прошлого года 30-летняя астраханка приехала в Камызяк вместе со своим 58-летним знакомым, который обещал ей помочь снять жилье.

Они встретили еще одного 43-летнего знакомого. После чего компания направилась в общежитие, где якобы можно было снять комнату.

Женщину жилье не устроило, и она собралась уходить. Но один из мужчин повалил потерпевшую на пол и стал ее удерживать, пока его более молодой знакомый насиловал астраханку.