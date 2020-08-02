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Двое жителей Астраханской области изнасиловали свою знакомую 

Астрахань.ру и ещё 1 1 час назад
Показ квартиры обернулся для россиянки изнасилованием
Фото: ТАСС
Осенью прошлого года 30-летняя астраханка приехала в Камызяк вместе со своим 58-летним знакомым, который обещал ей помочь снять жилье.
Они встретили еще одного 43-летнего знакомого. После чего компания направилась в общежитие, где якобы можно было снять комнату.
Женщину жилье не устроило, и она собралась уходить. Но один из мужчин повалил потерпевшую на пол и стал ее удерживать, пока его более молодой знакомый насиловал астраханку.
Приговором Камызякского районного суда Астраханской области 43 –летнему мужчине назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы, его 58-летнему знакомому — в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы, с отбыванием наказания обоими осужденными в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления.
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Происшествия , ФСИН , Астраханская Область
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