Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьники устроили флешмоб с галлюциногенами в TikTok 

Lenta.ru 50 минут назад
Школьники устроили флешмоб с галлюциногенами
Фото: Pixabay.com
В приложении TikTok набирает популярность флешмоб, участники которого употребляют некий препарат от аллергии в больших дозах, чтобы увидеть галлюцинации. Из-за этого трое подростков уже оказались в больнице, сообщает издание Dazed.
Несмотря на то, что флешмоб имеет смертельную опасность, его популярность не снижается. В настоящее время хэштег с ним набрал порядка 55 миллионов просмотров.
При госпитализации школьников врачи сказали их родителям, что дальнейший прием этого препарата может стать смертельным для детей. Медсестра больницы, куда их положили, также рассказала о побочных эффектах для организма. Это, в первую очередь, осложнения на сердце, галлюцинации, судороги и невозможность мочиться, поэтому пациентам приходится подключать катетер.

«Это было страшно. Она говорила обрывками фраз, у нее были галлюцинации. Ее пульс зашкаливал до 199 ударов в минуту», — рассказала мать одной из госпитализированных школьниц.

Отмечается, что в настоящее время все трое детей, попавших в больницу, идут на поправку.
Последние новости
Задержанным в Белоруссии россиянам избрали меру пресечения Задержанным в Белоруссии россиянам избрали меру пресечения Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа Россия открыла границу с Абхазией Россия открыла границу с Абхазией
Комментарии
Происшествия , В мире , Интернет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соперница Лукашенко сказала, чей Крым
Соперница Лукашенко сказала, чей Крым
«Расставаться легко»: ведущая «России 1» провела последний эфир
«Расставаться легко»: ведущая «России 1» провела последний эфир
В России потушили 41 лесной пожар за сутки
В России потушили 41 лесной пожар за сутки
В России выявили 5,5 тысячи случаев коронавируса за сутки
В России выявили 5,5 тысячи случаев коронавируса за сутки
Видео
Опубликовано видео последствий ДТП в Крыму
00:25
Опубликовано видео последствий ДТП в Крыму
Водитель BlaBlaCar выкинул на дороге мать с детьми и попал на видео
00:54
Водитель BlaBlaCar выкинул на дороге мать с детьми и попал на видео
Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео
01:00
Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео
Взрыв автозаправки в российском регионе попал на видео
00:12
Взрыв автозаправки в российском регионе попал на видео
Бензовоз протаранил самолет и попал на видео
00:16
Бензовоз протаранил самолет и попал на видео
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
00:35
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
Армия Войска
Лариса Удовиченко попала в больницу
03:17
Лариса Удовиченко попала в больницу
Шоу-бизнес Другое
«Это пятно он никогда не смоет»
00:15
«Это пятно он никогда не смоет»
Общество
Депардье грозит уголовное дело за изнасилование
03:32
Депардье грозит уголовное дело за изнасилование
Шоу-бизнес
Охлобыстин рассказал о загипнотизированном Ефремове
00:12
Охлобыстин рассказал о загипнотизированном Ефремове
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение