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Россиянка занялась оральным сексом в центре Петербурга 

Майк Габриелян 5 минут назад
Россиянка занялась оральным сексом в центре Петербурга
Фото: РИА Новости
В интернете появилось видео, на котором девушка и парень публично занимаются оральным сексом на набережной Петербурга.
Ролик разместилоиздание «Невские новости», которое утверждает, что видео снято очевидцами, а на непристойных кадрах запечатлена постоянная участница несанкционированных акций Анастасия А.
По данным «Невских новостей», накануне Анастасия приковала себя наручниками к столбу в центре Петербурга и заявила, что объявляет голодовку. В итоге наручники отстегнули полицейские. Они отвели нарушительницу в участок, составили протокол и отпустили. После выхода из отдела девушка решила публично предаться любовным утехам с бойфрендом.
Ранее «Рамблер» сообщал, что молодые люди, публично занявшиеся сексом в центре Москвы, были арестованы.
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Происшествия , Санкт-Петербург
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