Россиянка занялась оральным сексом в центре Петербурга 

В интернете появилось видео, на котором девушка и парень публично занимаются оральным сексом на набережной Петербурга

Ролик разместило издание «Невские новости», которое утверждает, что видео снято очевидцами, а на непристойных кадрах запечатлена постоянная участница несанкционированных акций Анастасия А.

По данным «Невских новостей», накануне Анастасия приковала себя наручниками к столбу в центре Петербурга и заявила, что объявляет голодовку. В итоге наручники отстегнули полицейские. Они отвели нарушительницу в участок, составили протокол и отпустили. После выхода из отдела девушка решила публично предаться любовным утехам с бойфрендом.