Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

В Папуа — Новой Гвинее упал перевозивший кокаин самолёт

Общественная служба новостейиещё 1
1 час назад
Комментарии
Кокаин на общую сумму $86 млн изъяла полиция Папуа — Новой Гвинеи в результате крушения лёгкого самолёта Cessna 402C.
В Папуа — Новой Гвинее упал самолёт с кокаином
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По словам комиссара местной полиции Дэвида Мэннинга, на борту воздушного судна, упавшего в Папа-Лили близ Порт-Морсби, находилось 750 кг наркотического вещества. Предположительно, груз предназначался для Австралии, уточняет RNZ.
В результате инцидента был арестован австралийский пилот. Его обвинили в незаконном въезде в страну. Согласно данным полиции, мужчина сотрудничал со следствием — его арест позволил обнаружить 28 пачек с кокаином.
Примечательно, что это крупнейшая по стоимости конфискованная партия наркотиков в истории Папуа — Новой Гвинеи. Полиция страны совместно с австралийскими правоохранителями ищет источник появления наркотиков.
Ранее NEWS.ru писал, что военнослужащий из Колдстримской гвардии (подразделения, охраняющего королеву Великобритании Елизавету II) помещён под арест после обвинения в хранении наркотиков.
Комментарии
Происшествия,Елизавета II,Порт-Морсби,Папуа-Новая Гвинея
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress