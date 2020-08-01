Рядовой-срочник, который повредил машину ФСО во время парада Победы на Красной площади, избежал уголовного дела и в настоящее время комиссован по состоянию здоровья, сообщает «Интерфакс».

«По результатам психиатрического обследования принято решение о досрочном увольнении его (солдата — ред.) из Вооруженных сил РФ», — сказал информированный источник в медицинских кругах.

По данным агентства, 22-летний солдат находится дома. После инцидента он содержался в специализированном медицинском стационаре. Уголовное дело по факту инцидента возбуждать не стали.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. Солдата 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиту Еременко не допустили к участию в параде после дополнительной проверки военной контрразведки и психологов. В отместку молодой человек разбил прикладом винтовки два стекла в автомобиле ФСО. После этого Еременко задержали.