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Комиссован рядовой, устроивший дебош во время парада Победы в Москве 

РИАМО 48 минут назад
Рядовой-срочник, который повредил машину ФСО во время парада Победы на Красной площади, избежал уголовного дела и в настоящее время комиссован по состоянию здоровья, сообщает «Интерфакс».

«По результатам психиатрического обследования принято решение о досрочном увольнении его (солдата — ред.) из Вооруженных сил РФ», — сказал информированный источник в медицинских кругах.

По данным агентства, 22-летний солдат находится дома. После инцидента он содержался в специализированном медицинском стационаре. Уголовное дело по факту инцидента возбуждать не стали.
Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. Солдата 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиту Еременко не допустили к участию в параде после дополнительной проверки военной контрразведки и психологов. В отместку молодой человек разбил прикладом винтовки два стекла в автомобиле ФСО. После этого Еременко задержали.
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Происшествия , Видео , Федеральная служба охраны , Интерфакс , Москва
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