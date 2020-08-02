Решена судьба напавшего на машину ФСО солдата

«Решение принято по результатам психиатрического обследования. Солдат уже дома», — рассказал источник газеты, уточнив, что срочника помещали в «специализированный медицинский стационар».

Перед началом парада 22-летний военнослужащий одной из воинских частей московского региона Никита Ерошенко подошел к микроавтобусу и разбил стекло прикладом винтовки Мосина. Сразу после этого солдата задержали проавоохранители. По предварительным данным, у него произошел нервный срыв после того, как его вывели в резерв из-за конфликта с сослуживцем.