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Определена судьба солдата, напавшего на машину ФСО на параде 

Ura.Ru и ещё 4 25 минут назад
Решена судьба напавшего на машину ФСО солдата
Фото: © URA.RU
Рядовой-срочник, разбивший окно машины Федеральной службы безопасности (ФСО) во время парада Победы 24 июня в Москве, комиссован из вооруженных сил по состоянию здоровья. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказали в медицинских кругах.

«Решение принято по результатам психиатрического обследования. Солдат уже дома», — рассказал источник газеты, уточнив, что срочника помещали в «специализированный медицинский стационар».

Перед началом парада 22-летний военнослужащий одной из воинских частей московского региона Никита Ерошенко подошел к микроавтобусу и разбил стекло прикладом винтовки Мосина. Сразу после этого солдата задержали проавоохранители. По предварительным данным, у него произошел нервный срыв после того, как его вывели в резерв из-за конфликта с сослуживцем.
Сослуживцы говорят, что Еременко сильно переживал из-за этой ситуации, а когда приехал на красную площадь, разбил прикладом винтовки стекла в Volkswagen Transporter ФСО. После этого его задержали. Позже он объяснил свои действия тем, что хотел отомстить сотрудникам ФСБ за свое отстранение, но не знал, что в машине окажутся их коллеги из ФСО. В СКР не стали возбуждать уголовное дело на солдата.
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Происшествия , ФСБ , СКР , Федеральная служба охраны , Московский комсомолец , Москва
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