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Санаторий в Крыму уволил охранника с нагайкой после скандала 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 18 45 минут назад
Санаторий в Крыму уволил охранника после скандала
Фото: Telegram-канал «Подъем»
Сотрудник санатория «Форос» в Крыму, который нагайкой выгонял туристов с пляжа, уволен, сообщили в администрации учреждения.
В санатории сказали, что «с участником конфликта договор расторгнут». При этом отмечается, что посетители пляжа не являлись гостями санатория, передает РЕН ТВ.
В сообщении говорится, что «исследуются все материалы, в том числе видеозаписи». Состоялось «внеплановое рабочее совещание сотрудников».
Напомним, в Крыму произошло несколько случаев с изгнанием отдыхающих с пляжа охранниками местного санатория «Форос», расположенного рядом с одноименным поселком.
Юрист Елена Оболенская пояснила, что санаторий не может ограждать лечебные пляжи заборами от россиян.
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Происшествия , Елена Оболенская , РЕН ТВ , Республика Крым
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