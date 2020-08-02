Санаторий в Крыму уволил охранника после скандала

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Сотрудник санатория «Форос» в Крыму , который нагайкой выгонял туристов с пляжа, уволен, сообщили в администрации учреждения.

В санатории сказали, что «с участником конфликта договор расторгнут». При этом отмечается, что посетители пляжа не являлись гостями санатория, передает РЕН ТВ.

В сообщении говорится, что «исследуются все материалы, в том числе видеозаписи». Состоялось «внеплановое рабочее совещание сотрудников».

Напомним, в Крыму произошло несколько случаев с изгнанием отдыхающих с пляжа охранниками местного санатория «Форос», расположенного рядом с одноименным поселком.