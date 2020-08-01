Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Жена рэпера Картрайта призналась в убийстве мужа 

Вечерняя Москва 23 минуты назад
Расчленившая рэпера жена призналась в убийстве
Фото: Соцсети
Марина Кохал, жена рэпера Энди Картрайта, призналась в убийстве супруга, пишет Telegram-канал «112» в субботу, 1 августа.
Ранее женщина отвергала обвинения в причастности к расправе над мужем, однако на очередном допросе у следователей она, предварительно, дала признательные показания.
В настоящее время следствие выясняет мотив убийства, но Кохал, ссылаясь на плохое самочувствие, уходит от ответа.
По данным «112», на данный момент подозреваемая находится в суде, где ей в течение дня изберут меру пресечения.

Смерть Энди Картрайта в Петербурге

31 июля стало известно, что жена рэпера Картрайта подозревается в расчленении тела мужа, который, предположительно, скончался от передозировки наркотиков. По словам девушки, она сделала это, чтобы не омрачать память своего мужа, которого могли заподозрить в наркотической зависимости.
В СМИ появилась информация, что избавиться от тела женщине помогала ее мать. По факту обнаружения фрагментов тела мужчины было возбуждено уголовное дело об убийстве.
Первоначально супруга музыканта проходила по делу как свидетель, однако вскоре ее задержали, заподозрив в причастности к убийству, и предъявили обвинение.
1 августа адвокат жены Картрайта сообщила, что женщина не признает вину в убийстве.
Энди Картрайт родился в городе Нежине на Украине. Он известен как участник интернет-шоу Versus Battle. В 2012 году записал сольный альбом «Магия мутных вод». Пара была в браке несколько лет, у них есть двухлетний ребенок.
Вечерняя Москва: последние новости
Адвокат рассказала о борьбе за останки рэпера Картрайта Адвокат рассказала о борьбе за останки рэпера Картрайта Прокуратура проверит факт столкновения бензовоза с самолетом в Шереметьеве Прокуратура проверит факт столкновения бензовоза с самолетом в Шереметьеве Суд в США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву Суд в США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву
Комментарии
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Якубович прояснил уход с «Поля чудес»
Якубович прояснил уход с «Поля чудес»
«Завалил мента — уважуха»
«Завалил мента — уважуха»
«300 млрд долларов»: Пушков ответил Кравчуку
«300 млрд долларов»: Пушков ответил Кравчуку
Россия жестко ответила белорусским спецслужбам
Россия жестко ответила белорусским спецслужбам
Видео
Опубликовано видео последствий ДТП в Крыму
00:25
Опубликовано видео последствий ДТП в Крыму
Водитель BlaBlaCar выкинул на дороге мать с детьми и попал на видео
00:54
Водитель BlaBlaCar выкинул на дороге мать с детьми и попал на видео
Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео
01:00
Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео
Взрыв автозаправки в российском регионе попал на видео
00:12
Взрыв автозаправки в российском регионе попал на видео
Бензовоз протаранил самолет и попал на видео
00:16
Бензовоз протаранил самолет и попал на видео
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
00:35
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
Армия Войска
Лариса Удовиченко попала в больницу
03:17
Лариса Удовиченко попала в больницу
Шоу-бизнес Другое
«Стандартная „лукашенковская“ провокация»
00:28
«Стандартная „лукашенковская“ провокация»
СНГ В мире
В деле Мн17 обнаружили вину Украины
00:34
В деле Мн17 обнаружили вину Украины
В мире
Россиянам открыли доступ в еще одну страну
00:21
Россиянам открыли доступ в еще одну страну
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение