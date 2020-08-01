Расчленившая рэпера жена призналась в убийстве

Марина Кохал, жена рэпера Энди Картрайта, призналась в убийстве супруга, пишет Telegram-канал «112» в субботу, 1 августа.

Ранее женщина отвергала обвинения в причастности к расправе над мужем, однако на очередном допросе у следователей она, предварительно, дала признательные показания.

В настоящее время следствие выясняет мотив убийства, но Кохал, ссылаясь на плохое самочувствие, уходит от ответа.

По данным «112», на данный момент подозреваемая находится в суде, где ей в течение дня изберут меру пресечения.

Смерть Энди Картрайта в Петербурге

31 июля стало известно, что жена рэпера Картрайта подозревается в расчленении тела мужа, который, предположительно, скончался от передозировки наркотиков. По словам девушки, она сделала это, чтобы не омрачать память своего мужа, которого могли заподозрить в наркотической зависимости.

В СМИ появилась информация, что избавиться от тела женщине помогала ее мать. По факту обнаружения фрагментов тела мужчины было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Первоначально супруга музыканта проходила по делу как свидетель, однако вскоре ее задержали, заподозрив в причастности к убийству, и предъявили обвинение.

1 августа адвокат жены Картрайта сообщила, что женщина не признает вину в убийстве.

Энди Картрайт родился в городе Нежине на Украине. Он известен как участник интернет-шоу Versus Battle. В 2012 году записал сольный альбом «Магия мутных вод». Пара была в браке несколько лет, у них есть двухлетний ребенок.