Расчленившая рэпера жена призналась в убийстве 

Марина Кохал, вдова рэпера Энди Картрайта, призналась в его убийстве. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Женщина призналась во время допроса. При этом мотив её действий пока не установлен — Кохал уходит от вопросов, ссылаясь на плохое самочувствие.
Сейчас подозреваемая находится в суде. Сегодня ей должны избрать меру пресечения.
Пока нет официального подтверждения информации, что вдова признала вину.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Петербурге в квартире на Невском проспекте было обнаружено расчлененное тело музыканта Александра Юшко, уроженца Украины. Он известен под рэперским псевдонимом Энди Картрайт. Тело было расфасовано по полиэтиленовым пакетам и помещено в холодильник на одну полку с продуктами питания.
Марина Кохал пояснила, что четыре дня назад её муж умер от передозировки наркотиков. Тело она решила расчленить и спрятать, чтобы его считали «исчезнувшим». Так она пыталась сохранить честь супруга.
Накануне петербургское управление СКР предъявило Кохал обвинение в убийстве мужа.
«Находясь в квартире одного из домов по Невскому проспекту в ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, неустановленным следствием способом причинила смерть своему супругу. Далее, с целью сокрытия следов преступления, обвиняемая расчленила тело потерпевшего на отдельные части тела с целью последующего уничтожения», — сказано в сообщении следствия.
Ранее источник ТАСС в следственных органах заявил, что Марина Кохал не признала вину в убийстве. Также сообщалось, что первичная причина смерти украинского рэпера Юшко пока не установлена.