Расчленившая рэпера жена призналась в убийстве 

Марина Кохал, вдова рэпера Энди Картрайта, призналась в его убийстве. Об этом сообщает телеграм-канал «112»

Женщина призналась во время допроса. При этом мотив её действий пока не установлен — Кохал уходит от вопросов, ссылаясь на плохое самочувствие.

Сейчас подозреваемая находится в суде. Сегодня ей должны избрать меру пресечения.

Пока нет официального подтверждения информации, что вдова признала вину.

Ранее «Рамблер» сообщал , что в Петербурге в квартире на Невском проспекте было обнаружено расчлененное тело музыканта Александра Юшко , уроженца Украины. Он известен под рэперским псевдонимом Энди Картрайт. Тело было расфасовано по полиэтиленовым пакетам и помещено в холодильник на одну полку с продуктами питания.

Марина Кохал пояснила, что четыре дня назад её муж умер от передозировки наркотиков. Тело она решила расчленить и спрятать, чтобы его считали «исчезнувшим». Так она пыталась сохранить честь супруга.

Накануне петербургское управление СКР предъявило Кохал обвинение в убийстве мужа.

«Находясь в квартире одного из домов по Невскому проспекту в ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, неустановленным следствием способом причинила смерть своему супругу. Далее, с целью сокрытия следов преступления, обвиняемая расчленила тело потерпевшего на отдельные части тела с целью последующего уничтожения», — сказано в сообщении следствия.