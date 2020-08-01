Стало известно о борьбе за останки расчлененного рэпера

Останки рэпера Энди Картрайта еще долгое время не удастся захоронить, поскольку их сначала нужно тщательно изучить в рамках расследования дела об убийстве музыканта. Об этом адвокат Марины Кохал, жены исполнителя, сообщила в субботу, 1 августа.

— По предварительным данным, экспертиза будет делаться от одного до двух месяцев, после чего следователь должен разрешить его захоронение, — отметила Ирина Скурту, представитель интересов супруги рэпера.

Адвокат заявила, что в настоящее время за право проведения похорон идет борьба. При этом следствие еще не решило, кому будут переданы останки.

— Фанаты требуют, чтобы им выдали достойные похороны, якобы он [Картрайт, — прим. «ВМ»] хотел, чтобы его кремировали, а прах развеяли. Но я сразу говорю, что в таких ситуациях разрешается только захоронение, без кремирования, потому что может возникнуть вопрос о повторных экспертизах, об эксгумации, — цитирует «Пятый канал» Скурту.

Смерть Энди Картрайта в Петербурге

31 июля стало известно, что жена рэпера Картрайта подозревается в расчленении тела мужа, который, предположительно, скончался от передозировки наркотиков. По словам девушки, она сделала это, чтобы не омрачать память своего мужа, которого могли заподозрить в наркотической зависимости.

В СМИ появилась информация, что избавиться от тела женщине помогала ее мать. По факту обнаружения фрагментов тела мужчины было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Первоначально супруга музыканта проходила по делу как свидетель, однако вскоре ее задержали, заподозрив в причастности к убийству, и предъявили обвинение.

1 августа адвокат жены Картрайта сообщила, что женщина не признает вину в убийстве.

Энди Картрайт родился в городе Нежине на Украине. Он известен как участник интернет-шоу Versus Battle. В 2012 году записал сольный альбом «Магия мутных вод». Пара была в браке несколько лет, у них есть двухлетний ребенок.