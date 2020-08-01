Названа причина смерти российского чиновника с семьей 

Следственное управление по Алтайскому краю рассказало, что одной из приоритетных версий гибели семьи на турбазе является отравление.

«Установлено, что смерть членов семьи наступила в ночь с 26 на 27 июля, при этом признаков насильственной смерти не обнаружено. Одной из приоритетных версий, рассматриваемых следователями, является отравление», — cказано в сообщении ведомства.

Криминалисты и специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды и воздуха с места ЧП.

Ранее «Рамблер» сообщал , что на турбазе погибла семья 51-летнего Иосифа Кременских, чиновника, работавшего в управлении печати Алтайского края.

Скончались глава семейства, его супруга, 16-летний сын и 12-летняя дочь.

Они въехали на турбазу «Глобус» 26 июля и с тех пор не выходили из номера. В день выселения, 31 июля сотрудники базы решили взломать дверь, и нашли тела погибших.