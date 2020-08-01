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Взрыв на краснодарской АЗС попал на видео 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 54 минуты назад
В Сети появилось видео момента взрыва на газовой заправке в станице Васюринской (Краснодарский край).
Запись была опубликовали на странице «Инцидент. Сочи» в соцсети «ВКонтакте».
По последним данным, пострадали шесть человек, их госпитализировали с ожогами.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья. Предварительная причина взрыва — вспышка газовоздушной смеси при контакте с нагретыми поверхностями автомобилей или с искрами.
Напомним, пожар начался накануне вечером на заправочной станции на 26-м километре автодороги Краснодар — Кропоткин. Огонь охватил 300 квадратных метров, загорелась не только АЗС, но и припаркованные рядом автомобили.
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Происшествия , Видео , СКР , Краснодарский Край , Сочи
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