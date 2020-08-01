Убивший жену на глазах детей россиянин объяснился

Мужчина, который зарезал жену на глазах у детей в Челябинской области , заговорил в суде, где пояснил, что в поведении супруги его смутил пароль на телефоне, которого раньше не было. До этого обвиняемый отказывался от дачи показаний.

Видео из зала суда передали в СУ СКР по Челябинской области ИА «Уральский меридиан». На нем обвиняемый в жестком убийстве объясняет свой поступок, спустя голову и иногда не разборчиво. На вопрос: «Как он заметил, что жена ему изменяла?» он ответил следующее:

«Были подозрения. Как это проявлялось? Было видно по поведению. Не дала посмотреть телефон. У нее был на нем пароль, до этого не было», — сказал он.

По данным следствия, в дневное время 29 июля 2020 года на автодороге около деревни Алексеевка Саткинского района в ходе бытовой ссоры в салоне автомобиля, стоящего на обочине дороги.

«Обвиняемый нанес несколько ножевых ранений своей супруге. Затем нанес ей ножевые ранения на обочине дороги. От полученных ранений женщина скончалась. Убийство было совершено в присутствии двух малолетних дочерей», — рассказали в пресс-службе СК.

Сейчас преступник взят под стражу и отправлен в СИЗО . Ему предъявили обвинение по статье за жестокое убийство.

Ранее наше агентство подробно рассказывало о том, что происходило в семье супругов. Супруги познакомились в родном Белокатайском районе 4 года назад, но были из разных сёл: муж из райцентра, а женщина проживала в селе Соколки. Это был его второй брак, первая супруга рассказала, что он избивал и ее, и вторую жену. Причины были все те же — подозрения в измене.