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Озвучены подробности смерти российского чиновника и его семьи на турбазе 

Свободная пресса 6 часов назад
Названы детали смерти российского чиновника и его семьи
Фото: РИА Новости
СМИ сообщили, что владельцы турбазы "Глобус" в Алтайском крае обратились в полицию после того, как постояльцы несколько дней не выходили из номера. После вскрытия двери обнаружили четыре трупа, в том числе тела двух детей.
Как сообщает РИА Новости, убитым оказался начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский, и его семья.
Чиновник находился в плановом двухнедельном отпуске. Подчеркивается, что Клеменский постоянно был на связи и руководил подчиненными удаленно, однако внезапно перестал отвечать на звонки.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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Происшествия , Алтайский Край
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