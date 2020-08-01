Названы детали смерти российского чиновника и его семьи

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СМИ сообщили, что владельцы турбазы "Глобус" в Алтайском крае обратились в полицию после того, как постояльцы несколько дней не выходили из номера. После вскрытия двери обнаружили четыре трупа, в том числе тела двух детей.

Как сообщает РИА Новости, убитым оказался начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский, и его семья.

Чиновник находился в плановом двухнедельном отпуске. Подчеркивается, что Клеменский постоянно был на связи и руководил подчиненными удаленно, однако внезапно перестал отвечать на звонки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».