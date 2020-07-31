«Три кита» возвращаются домой 

«Мебельное дело», или дело «Трех китов» стало, пожалуй, самым громким скандалом начала нулевых. В нем оказались замешаны не только и не столько собственники, бенефициары и различные бизнес-группы, воевавшие за мебельную империю предпринимателя Сергея Зуева , сколько влиятельные «силовики» и сотрудники таможенного ведомства, принимавшие участие в различных «серых схемах» импорта мебели.

Уголовное дело о контрабанде мебели для магазинов «Гранд» и «Три кита» начиная с 2000 года несколько раз прекращали и вновь возобновляли. В итоге в 2010 году Наро-Фоминский городской суд приговорил Сергея Зуева к восьми годам лишения свободы. Также сроки от четырех до восьми лет получили другие обвиняемые, имевшие отношение к деятельности «Трех китов» и управляющей компании «Лига Марс».

В действительности дело имело куда более серьезные последствия. Дело «Трех китов» помимо таможни и прокуратуры затронуло практически все силовые структуры и суды. Казалось, что эта история окончательно канула в Лету. Однако после выхода на свободу бывший владелец мебельной империи продолжил бороться за возвращение своего бизнеса. В конце июля этого года Арбитражный суд Московской области вынес решение, которое полностью восстановилоправа Сергея Зуева как законного владельца.

Тихие бенефициары

В тени громких отставок и крайне сложного, растянувшегося на много лет расследования, осталась судьба самой бизнес-империи Сергея Зуева, которая благополучно пережила все скандалы и уголовные дела и по-прежнему существует и работает.

Как выяснилось, собственником «Трех китов» и всех активов бизнесмена оказался мало кому известный юрист Игорь Романов . Об этом стало известно случайно, когда в правоохранительные органы обратились генеральный директор АО «Мострансагентство» Виктор Горин и владелец «Трех китов» Сергей Зуев в связи с рейдерским захватом принадлежащих им активов. В обращениях обоих бизнесменов фигурировали одни и те же лица во главе с Игорем Романовым.

Игорь Михалев / РИА Новости

Как оказалось, пока между силовыми ведомствами шло противостояние, а в прессе обсуждались скандальные детали громких расследований, юрист организовал передел собственности, захватив не только активы Сергея Зуева, но и значительную собственность «Мострансагентства». Это, к примеру, коммерческие площади в здании по адресу Москва, Ленинский проспект, дом 45, а также Автокомбинат №46, Автокомбинат №16, еще один объект недвижимости в Мневниках, на месте которого сегодня построенотель, и другие. Возможность того, что один человек смог провернуть столь грандиозную аферу, кажется невероятной. И в заявлениях Зуева и Горина перечислен пофамильный список участников рейдерского захвата, который проливает свет на обстоятельства этого дела.

Из заявлений Горина и Зуева следует, что Романову активно помогали его вторая супруга Инна Зайцева, имеющая статус адвоката, а также являющаяся дочкой офицера ФСБ . Еще один адвокат, Кирилл Полищук . Он смог оформить доверенность от Зуева в момент, когда тот находился в СИЗО , и, используя эту доверенность, помог Романову оформить права на различные активы бизнесмена. Генеральную доверенность от Зуева Полищуку оформляла нотариус Москвы Валентина Мельникова, хотя в списках и журналах посетителей СИЗО у Зуева она не значится. Бывший сотрудник ОБЭП Александр Мордкович возбуждал уголовные дела по просьбам Романова, а также, как следует из показаний потерпевших, занимался обналичиванием средств и легализацией доходов Романова. Как сообщал сетевой ресурс The Moscow Post, обналичиванием и выводом средств за рубеж занималасьи бывший специалист по VIP-клиентам Альфа-Банка , а ныне VIP-менеджер в банке ВТБ Надежда Новикова. В заявлениях также упоминаются Александр Хорев, Дмитрий Бондяев, Евгений Васильев , Анатолий Власов, Игорь Зобов, Иван Иванин и другие.

Заявление Виктора Горина, адресованное директору ФСБ России Александру Бортникову сразу получило «зеленый свет». В ходе начавшегося расследования несколько человек арестованы, в том числе Юрий Царевский и Магомед-Салях Бигаев — управляющий Moscow Holiday Hotel в Мневниках, — а некоторые лица объявлены в розыск.

Из обвиняемого в потерпевшие

Сразу после своего освобождения в 2012 году Сергей Зуев начал бороться за возвращение контроля над своими активами. Итогом разбирательств стало решение Арбитражного суда Московской области от 15 июля этого года.

Суд подтвердил, что Зуев является законным бенефициаром компании ООО «Ламакс», которой принадлежит торговый комплекс «Три кита» и другие активы. Согласно решению суда, Зуев имеет полное законное право участвовать в распоряжении и управлении всеми активами.

Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

«Суд подтвердил, что компания ООО "Ларива", также представлявшая интересы Зуева и его партнеров, была незаконно отстранена от участия в бизнесе и от управления, — прокомментировал решение суда официальный представитель Сергея Зуева, адвокат Кирилл Труханов. — Данное решение суда является логичным продолжением установленной Верховным судом РФ практики, позволяющей бизнесменам оспаривать в российских судах решения участников обществ. Вопрос с иностранной структурой владения остается при этом открытым. Но принятое 15 июля решение означает, что будут внесены соответствующие исправления в реестр юридических лиц, и Сергей Зуев на законных основаниях вернется во владение принадлежащими ему активами».

Также адвокат сообщил, что Сергей Зуев намерен добиваться компенсации ущерба со стороны Игоря Романова, который управлял принадлежавшими ему активами на протяжении многих лет. Точный расчет еще не произведен, но, по предварительным оценкам, он превышает сто миллионов долларов.

Пока рано говорить о том, что в деле «Трех китов» поставлена точка. Сама по себе структура бизнес-империи Зуева достаточно сложна и завязана на иностранные юридические лица и офшорные компании. И для окончательного решения вопроса предстоит еще много судебных процессов, в том числе и за рубежом.

Открытым остается и «уголовная» часть истории. Если сведения, содержащиеся в заявлениях Сергея Зуева и генерального директора АО «Мострансагентство» Виктора Горина, получат в ходе следствия подтверждение, то действия Романова и связанной с ним группы лиц подпадают под действие сразу нескольких статей УК РФ. Речь идет не только о мошенничестве в особо крупных размерах, отмывании средств, вымогательстве, коррупции, сокрытии доходов. В делах «Трех китов» и «Мострансагентства» фигурируют, в том числе, эпизоды, связанные с похищениями людей и убийствами. Новый виток дела «Трех китов» может оказаться не менее скандальным и громким, чем все предыдущие эпизоды.

Обнадеживает тот факт, что чаша весов российской Фемиды склонилась в сторону Сергея Зуева, которого когда-то сделали главным обвиняемым, переложив на него ответственность за действия сотрудников силовых ведомств. Это позволяет говорить о том, что за минувшие десять лет в российской системе правосудия что-то изменилось.