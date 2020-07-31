«Народ звереет»: семья чиновника найдена мертвой

Четверо родственников чиновника из Алтайского края Иосифа Кременских загадочным образом погибли во время отдыха на турбазе — тела мужчины, женщины и двух детей были обнаружены в запертом номере. Трое из них лежали в своих кроватях без одежды, еще один труп сотрудники гостиницы нашли на полу. По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление. Следователи расследуют дело по статье «Убийство».

Четыре трупа обнаружены в номере на туристической базе неподалеку от озера Ая в Алтайском крае. Среди погибших — двое детей, сообщает региональный Следственный комитет

СМИ сообщают, что все жертвы — родственники 51-летнего Иосифа Кременских, занимавшего пост начальника сектора мониторинга отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления по печати Алтайского края.

По предварительным данным следователей, семья приехала на базу 26 июля из Барнаула в один из номеров двухэтажной гостиницы. С того дня постояльцы не попадали в поле зрения камер наблюдения, сообщает «Вести Алтай».

Очевидцы также сообщили, что за последнюю неделю постояльцы регулярно жаловались на неприятный запах, который стоял на этаже. Администрация базы вызывала ассенизаторскую службу, которая почистила канализацию, однако запах не ушел. Его источник стал понятен только после того, как сотрудники базы вскрыли номер, откуда вовремя не выехали постояльцы.

«После того как из их номера стал доноситься подозрительный запах, номер вскрыли и обнаружили тела. Работают следователи, доминирующая версия — криминал», — заявил источник агентству «РИА Новости». По данным местных СМИ, вероятнее всего причиной смерти семьи Кременских стало отравление.

Погибшие мужчина и женщина, а также 12-летняя девочка были раздеты и лежали на своих кроватях. 16-летний сын лежал на полу, сообщает Telegram-канал Life Shot.

По факту происшествия СК уже возбудил уголовное дело — его будут расследовать по статье 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».

«Следователи, следователи-криминалисты с сотрудниками полиции и прокурора Алтайского района проводят осмотр места происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства.

Для координации деятельности следователей на место также выехал прокурор Алтайского района. «Проведение проверки поставлено на контроль прокуратурой Алтайского края», — сообщили «МК на Алтае» в прокуратуре региона.

Еще одна трагедия произошла в мае 2020 года на туристической базе «Хардиков заимка» в Томской области — после внезапно возникшего пожара там были обнаружены тела двоих мужчин, сообщала пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Как отмечал владелец базы Юрий Хардиков , причиной возгорания мог стать поджог.

«Сожгли все полностью. Все домики отдельно стоящие. Шли и поочередно все жгли. Само сгореть не могло.

Два егеря пропали. Хорошо если остались живы. Народ звереет что ли? Что будет дальше? Вызвали полицию. Нужно разбираться. 25 лет работы и нашлись какие-то идиоты, мягко сказать», — писал он на своей странице в Facebook.

Как выяснилось позже, в огне погибли два сотрудника турбазы. На их телах были обнаружены следы насильственной смерти — врачи зафиксировали у мужчин огнестрельные ранения.

По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, задержать убийцу егерей удалось только спустя два месяца.

«В результате профессиональных совместных действий сотрудников полиции и следователей 6 июля 2020 задержан 42-летний томич, подозреваемый в совершении данного преступления», — указывалось в сообщении. Задержанному предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В июне еще одно происшествие на базе отдыха в Ростовской области едва не закончилось многочисленным жертвами. Как рассказал газете «ПИК» владелец турбазы Дмитрий Рудаков , на его территорию ворвался посторонний мужчина и напал с ножом на одну из женщин, которая отдыхала на берегу реки.

«На территорию ворвался мужчина с ножом и напал на женщину. Она, вроде, его жена или сожительница. Я сразу приехал на место ЧП, при мне для самообороны было охотничье ружье, заряженное травматическими патронами. Мужчина на моих глазах нападал не только на потерпевшую, досталась и другим людям. Мне он тоже угрожал и вел себя крайне неадекватно. Сказал, что намерен отобрать оружие и расправиться со всеми», — рассказал Рудаков.

Владелец турбазы также выразил мнение, что нападавший мужчина находился в наркотическом опьянении. «После очередной его попытки напасть на меня, я выстрелил в бетонное ограждение, чтобы припугнуть. Пуля отрикошетила и попала нападавшему в ногу», — сообщил Рудаков. Злоумышленник был задержан, расследование продолжается.