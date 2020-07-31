Взрыв на заправке на Кубани, есть пострадавшие 

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Взрыв произошел на 26-м км трассы Краснодар — Кропоткин, недалеко от станицы Васюринской.

После взрыва начался пожар, распространившийся на территорию в 300 квадратных метров.

По предварительным данным, пострадали три человека, двое из них — сотрудники автозаправочной станции.

На месте пожара работают спасатели.

Как сообщал «Рамблер», в среду в американском штате Аризона произошел крупный пожар на мосту над озером Темпе-Таун-Лейк. Шедший по мосту грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся. В результате происшествия мост частично обрушился.