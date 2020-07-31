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Взрыв на заправке на Кубани, есть пострадавшие 

Вероника Полынина 12 минут назад
В Динском районе Краснодарского края произошел взрыв на газовой автозаправочной станции, передает Regnum.
Взрыв произошел на 26-м км трассы Краснодар — Кропоткин, недалеко от станицы Васюринской.
В российской многоэтажке прогремел взрыв
После взрыва начался пожар, распространившийся на территорию в 300 квадратных метров.
По предварительным данным, пострадали три человека, двое из них — сотрудники автозаправочной станции.
На месте пожара работают спасатели.
Как сообщал «Рамблер», в среду в американском штате Аризона произошел крупный пожар на мосту над озером Темпе-Таун-Лейк. Шедший по мосту грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся. В результате происшествия мост частично обрушился.
Происшествия , Видео , ИА REGNUM , Краснодарский Край
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