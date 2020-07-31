Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коктейль за коктейлем: вскрылась правда об инциденте в Крыму 

Вероника Полынина 12 минут назад
Коктейль за коктейлем: вскрылась правда об инциденте в Крыму
Фото: depositphotos.com
Представитель отеля «Море» в Крыму опроверг заявление москвички о том, что она якобы подверглась нападению в гостинице и очнулась на асфальте в крови.
Как сообщил изданию Tatler представитель отеля Артем Артемов, рассказ туристки в эфире телеканала «Дождь» «является выдумкой и содержит признаки клеветы».
Отдыхавшая в Крыму россиянка очнулась в крови
По словам Артемова, туристка Елена Федосеева во время пребывания на отдыхе «вела довольно бурную жизнь, постоянно употребляя алкогольные напитки».

«В тот день, когда случилось обсуждаемое в прессе и соцсетях происшествие, она с утра заказала три мохито, потом пиво, потом гуляла в ресторане в городе. Наконец, на ночь в баре отеля она выпила еще два коктейля "Лонг-Айленд айс-ти" (ром, джин, виски, водка, ликер, текила), что эквивалентно полбутылки водки», — сообщил собеседник.

Затем туристка пошла гулять по территории отеля и искупалась в бассейне. Из записей видеокамер следует, что женщина ни с кем не общалась и, как следствие, не могла подвергнуться нападению. По мнению представителя «Моря», женщина получила травму в результате падения.
Он также опроверг заявление туристки о том, что она очнулась утром на асфальте вся в крови. По его словам, сотрудники отеля еще вечером оказали ей первую помощь, вызвали «скорую», которая отвезла ее в травмопункт. Артемов отметил, что в медучреждении Федосеевой диагностировали сильную алкогольную интоксикацию.
После этого происшествия туристка провела в отеле еще два дня, «не высказывая никаких претензий», однако попросила охрану отдать ей записи с видеокамер, в чем ей было отказано.
Представитель отеля назвал возмутительным появление Федосеева в эфире телеканала «Дождь» с обвинениями в адрес «Моря». По его словам, многие сотрудники отеля, которые трудятся там «поколениями», восприняли это как личное оскорбление.
По словам Артемова, руководство отеля приняло решение обратиться в суд и «заставить ее отвечать за свои слова».
Как сообщал «Рамблер», 28 июля вернувшаяся из Крыма москвичка Елена Федосеева выступила на телевидении с рассказом о том, как проснулась на асфальте на территории отеля под Алуштой с многочисленными травмами. Женщина отметила, что обратилась в полицию, но там отказались принять ее заявление и потребовали разорвать его.
Видео дня. Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Комментарии 20
Происшествия , Артем Артемов , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вагнеровцы» разочаровали девушек в белорусском санатории
«Вагнеровцы» разочаровали девушек в белорусском санатории
«Сейчас я сделаю тебе то, о чем мечтают все женщины»
«Сейчас я сделаю тебе то, о чем мечтают все женщины»
Мать-сообщница и стирка органов: что сделали с телом репера
Мать-сообщница и стирка органов: что сделали с телом репера
Отдыхавшая в Крыму россиянка очнулась в крови
Отдыхавшая в Крыму россиянка очнулась в крови
Видео
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
00:35
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
Армия Войска
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
00:26
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
Происшествия
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
01:09
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
Происшествия Криминал
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
00:43
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
02:08
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
Наука Наука и техника
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение