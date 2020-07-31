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Джабраилов потерял ружье 

Вероника Полынина 28 минут назад
Джабраилов попал в новый скандал
Фото: РИА Новости
Чеченский предприниматель и политик Умар Джабраилов заявил в полицию о пропаже ружья, передает РЕН ТВ.
Умар Джабраилов попытался покончить с собой
Речь идет о гладкоствольном ружье марки FRANCHI 12-го калибра.

«В московскую полицию поступило заявление Джабраилова Умара, временно не работающего, о том, что он в 2016 году при неизвестных обстоятельствах утерял принадлежащее ему гладкоствольное ружье марки Franchi 12-го калибра», — сообщил источник телеканала.

В заявлении предприниматель указал, что не видел оружие с 2016 года, однако сообщить о его пропаже решился только сейчас.
Как сообщал «Рамблер», в августе 2017 года Умара Джабраилова задержали за стрельбу из наградного пистолета в московском отеле Four Seasons. Бизнесмена оштрафовали и исключили из партии «Единая Россия». В апреле 2020 года Джабраилова госпитализировали из другого московского отеля — он нанес себе на руки порезы. Позже он объяснил свое поведение шоковым состоянием.
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Происшествия , Умар Джабраилов , Единая Россия , РЕН ТВ
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