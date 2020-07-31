Джабраилов попал в новый скандал

Чеченский предприниматель и политик Умар Джабраилов заявил в полицию о пропаже ружья, передает РЕН ТВ.

Речь идет о гладкоствольном ружье марки FRANCHI 12-го калибра.

«В московскую полицию поступило заявление Джабраилова Умара, временно не работающего, о том, что он в 2016 году при неизвестных обстоятельствах утерял принадлежащее ему гладкоствольное ружье марки Franchi 12-го калибра», — сообщил источник телеканала.

В заявлении предприниматель указал, что не видел оружие с 2016 года, однако сообщить о его пропаже решился только сейчас.