Джабраилов попал в новый скандал

Чеченский предприниматель и политик Умар Джабраилов заявил в полицию о пропаже ружья, передает РЕН ТВ.
Речь идет о гладкоствольном ружье марки FRANCHI 12-го калибра.
«В московскую полицию поступило заявление Джабраилова Умара, временно не работающего, о том, что он в 2016 году при неизвестных обстоятельствах утерял принадлежащее ему гладкоствольное ружье марки Franchi 12-го калибра», — сообщил источник телеканала.
В заявлении предприниматель указал, что не видел оружие с 2016 года, однако сообщить о его пропаже решился только сейчас.
Как сообщал «Рамблер», в августе 2017 года Умара Джабраилова задержали за стрельбу из наградного пистолета в московском отеле Four Seasons. Бизнесмена оштрафовали и исключили из партии «Единая Россия». В апреле 2020 года Джабраилова госпитализировали из другого московского отеля — он нанес себе на руки порезы. Позже он объяснил свое поведение шоковым состоянием.