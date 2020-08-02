Тайна гибели семьи на турбазе раскрыта

Следователи в Алтайском крае приняли решение о задержании владельца турбазы «Глобус», где погибла семья чиновника Иосифа Кременских.

Первоначально уголовное дело по факту инцидента было заведено по статье «Убийство», однако после осмотра места происшествия следователи решили переквалифицировать его на «Оказание услуг ненадлежащего качества, повлёкшее смерть двух или более лиц», уточняет Life.

Известно, что семья заселилась на базу 26 июля. В тот день из-за дождя выключили свет. Чтобы как-то исправить ситуацию, было принято решение установить в помещении дизель-генераторы. Для вытяжки оставили открытую дверь. Тем не менее следователи считают, что смерть могла наступить из-за выхлопов. В настоящее время продолжается проверка.

Как писал NEWS.ru, тела четырёх человек были найдены в номере на турбазе «Глобус» возле озера Ая. Покойные проживали на турбазе несколько дней. В последнее время из номера, где обнаружили трупы, никто не выходил. Гости не реагировали на звонки. Сотрудники турбазы считали, что граждане просто хотели отдохнуть. Когда пришло время выселения, персоналу не открыли дверь. Обеспокоенные окружающие самостоятельно вскрыли помещение.

Позднее выяснилось, что четыре трупа принадлежат начальнику сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосифу Кременских и его семье.