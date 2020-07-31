Пустили газ: семью выкурили из квартиры за долги

Против 31-летнего жителя Уфы возбудили уголовное дело о самоуправстве после того, как он вместе с родственниками попытался выселить женщину с двумя детьми из квартиры. По данным МВД, мужчины оделись в бронежилеты и противогазы, выломали дверь и пустили слезоточивый газ. Медики диагностировали у несовершеннолетних ожоги. СМИ передают, что жилье уфимцев было продано на аукционе — у них была задолженность по ипотеке.

Республике Башкортостан возбудили уголовное дело против 31-летнего местного жителя, который вместе с родственником распылил газ в квартире, где проживала семья с двумя детьми. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 27 июля в Уфе. В тот день двое мужчин в бронежилетах попытались прорваться в жилище к уфимке — якобы та не выплатила ипотечный кредит, после чего они стали собственниками ее жилья.

Сперва злоумышленники выломали дверь, а затем распылили в помещении слезоточивый газ — сами ворвавшиеся были в противогазе. В это время в помещении находилась женщина с двумя детьми, ее мужа дома не было. Несовершеннолетние и их мать, задыхаясь, собрали документы и выбежали из квартиры. Медики диагностировали у детей ожоги.

«Мы попали в какой-то сюрреалистический фильм. Этот круговорот, который мы никак не можем решить даже с учетом того, что готовы были отдать все. Наша квартира стоила 3,7 млн рублей. По грубым подсчетам, мы на нее потратили 2,3 млн А остались должны еще свыше 3 млн

Если мы их сейчас выплатим, получится 5,4 млн Но даже в таком случае мы готовы платить дальше, чтобы за нами осталось единственное жилье, в котором прописаны дети. Они ходят в школу. Куда теперь нам податься, мы не знаем», — поделилась с порталом ProUfa.ru экс-владелица квартиры.

Как передает телеканал РЕН ТВ, семью выселяли не приставы, а риелторы, которые переоделись в форму ФССП.

Также СМИ выяснили, что семья взяла ипотеку на жилище в 2013 году. На протяжении года платежи поступали исправно, однако затем главу семейства уволили с работы. Спустя шесть лет квартиру продали на аукционе. «Участковый, который приходил, ему пакет документов был предоставлен, что я собственник. Он развернулся и ушел!» — рассказал один из участников штурма.

После этого мужчины силой выставили семью на улицу. «В результате указанных действий семья была вынуждена покинуть место жительства, дети получили вред здоровью. В ходе прокурорской проверки будут изучены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям уполномоченных органов по отчуждению и реализации спорного объекта недвижимости», — уточнили в местной прокуратуре.

По результатам проверки МВД России по Уфе возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330 УК РФ «Самоуправство». 31-летнему уфимцу грозит до пяти лет лишения свободы.

Похожая история произошла в сентябре 2019 года в Сочи. Тогда приставы вынесли на улицу онкобольного мужчину и оставили его под дверями пансионата, где он проживал.

По данным СМИ, Андрей Мартынов и его супруга проживали в маневренном фонде пансионата «Нептун» с 2011 года — это жилье было предоставлено им по распоряжению администрации, так как их дом сносили в рамках подготовки к Олимпиаде-2014.

Однако к 2019 году семья осталась единственной из числа переселенцев, ранее также занимавших комнаты в пансионате. В результате мэрия Сочи добилась решения об их выселении без предоставления другого жилья через суд.

«Пристав звонил мне почти каждый день и требовал добровольного выселения. Я ему постоянно говорил, что денег нет снять жилье. Другого жилья нет. Я ему пояснял, что после химиотерапии нет сил, я почти не могу передвигаться. Тогда он мне сказал, что они помогут мне и меня вынесут», — рассказывал Мартынов kp.ru.

Выселять семью приставы пришли 3 сентября. По словам Мартынова, в момент их визита он находился в комнате один — жена вышла в магазин. От мужчины потребовали самостоятельно встать и покинуть помещение, однако он отказался, сославшись на отсутствие сил и другого жилья. После этого сочинец вызвал полицию.

«Приехал отряд ППС из четырех человек. Но вместо того, чтобы разобраться, что происходит, они вместе с приставами вынесли меня на улицу и положили у входа в пансионат, где стояла и плакала моя жена», — пояснял мужчина. Он добавил, что им даже не позволили забрать вещи.

После насильного выселения Мартынов с супругой оказались на улице, где им обоим стало плохо. Очевидцы вызвали скорую помощь — приехавшие врачи зафиксировали у супругов повышенное давление, дали им таблетки и уехали.