Жительница Башкирии сообщила в социальных сетях о вопиющем случае жестокого обращения с ребенком. В качестве доказательства она выложила видеозапись.

«Посмотрите это видео. Я чуть ли не плакала. Знайте тварей в лицо. Не знай че они дома с малышом сделали. Мы обратились в полицию. Мне подружка щас прислала. Я не могу молчать», — прокомментировала происходящее на видео девушка.

По ее словам, это случилось вчера, 31 июля, в Благовещенске, на Инзе, в районе Щерса. На кадрах видео, как женщина грубо хватает ребенка под его сильный плач, обзывая его нецензурными словами. Позже к мальчику подходит мужчина и сильно ударяет его в живот. Когда же пытаются вмешаться прохожие, она их отгоняет криками «не лезьте».