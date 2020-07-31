Пьяный россиянин часами избивал няню сына на его глазах

Состоятельный мужчина на протяжении 5 часов издевался над воспитательницей своего сына, которую обвинил в том, что она дала ребенку препараты для повышения активности, сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент случился на даче семьи в подмосковной деревне Палицы. 56-летний педагог устроилась няней после смерти собственного сына, в том числе, чтобы попытаться загладить психологическую травму после потери ребенка. Женщина отметила, что мальчик, воспитанием которого она должна была заниматься, был активным, резвился и громко кричал. Подобное поведение воспитательница назвала «вполне обычным для 4-летнего ребенка».

Однако поведение мальчика совсем не понравилось его отцу. Как только он встретился лицом к лицу с няней, он толкнул ее на диван и начал избивать.

« (Он) стал кричать, что я чем-то опоила его ребёнка, потому что Максим ведёт себя странно. Он угрожал меня покалечить и убить, если я не признаюсь», — заявила женщина.

Издевательства продолжались 5 часов подряд. В течение этого времени мужчина не раз заявлял, что доведет няню до самоубийства, а ему за это ничего не будет, поскольку у него «все схвачено» с судьями и адвокатами.

Женщина попыталась связаться по телефону с родственниками, но мучитель разбил ее смартфон. В результате воспитательницу спас охранник семьи: он воспользовался ситуацией и вытолкнул няню на улицу, посоветовав бежать. Позже он вручил ей в руки разбитый телефон и отметил, что перед ней извиняются за произошедшее.

По возвращению домой женщина обратилась за помощью к медикам. Врачи диагностировали у избитой воспитательницы сотрясение мозга, перелом фаланги пальца правой кисти, множественные ушибы мягких тканей головы, туловища и ног, а также ушибы спины. В настоящее время в деле разбирается полиция.