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Затонувшую БРДМ подняли со дна Керченского пролива на парашютах 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Затонувшую БРДМ подняли со дна на парашютах
Фото: ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО/Вконтакте
Затонувшую во время акции «Дорога мужества» бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2) подняли на парашютах со дна Керченского пролива, сообщил пресс-секретарь межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Андрей Коннов.
«Бронемашину подняли со дна пролива. Она висит на специальных парашютах. При этом сам автомобиль остается в воде», — передает РИА «Новости» слова Коннова.
По его словам, на данный момент решается вопрос транспортировки машины к берегу.
Напомним, бронетранспортер, форсировавший Керченский пролив в рамках акции «Керченский десант „Дорога мужества“ утонул в субботу. Членов экипажа эвакуировали.
В Сети также публиковали видеозапись, снятую членами экипажа затонувшей машины.
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Происшествия , Андрей Коннов , РИА Новости
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