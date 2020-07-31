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СМИ: житель Подмосковья четыре дня ходил с простреленным пахом 

News.ru 6 часов назад
Житель Подмосковья четыре дня ходил с простреленным пахом
Фото: News.ru
Жителю Одинцово (Подмосковье) по имени Хайк прострелили пах, пока он справлял нужду в одном из районов области. По предварительным данным, потерпевшему 26 лет. Инцидент произошёл, когда пострадавший вышел из своего Nissan Fuga и отправился «в туалет», прервав поездку по региону.
По данным портала Mash, во время процесса мужчина услышал хлопок, похожий на выстрел, ощутил удар, однако болевые ощущения отсутствовали. Через некоторое время он всё-таки заметил травму, однако не стал обращать на него внимания.
Через 4 дня состояние Хайка ухудшилось, и он обратился за помощью в московскую больницу № 31. Врачи диагностировали огнестрельное ранение паха. Подробности о приключения парень раскрыть отказался. Силовики проводят проверку по факту ЧП. Заявление на возможных злоумышленников мужчина писать отказался.
Ранее NEWS.ru сообщал, что житель Череповца, призывавший сжечь вместе с детьми один из городских детских садов и искавший для этого сообщников, отправится в колонию строгого режима на четыре года. 34-летнему Евгению Синицкому приговор вынесли после обвинительного вердикта со стороны присяжных. Коллегия единодушно признала вину подсудимого.
22 сентября 2019 года Синицкий на странице в соцсети разместил сообщения, в которых призывал убить воспитателя и детей в детском саду. Мужчина обещал 10 тысяч рублей каждому, кто поможет ему зарезать воспитателя, а потом поджечь детсад во время тихого часа.
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Происшествия , ФСИН , Московская область , Одинцово
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