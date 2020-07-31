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«Были хорошей парой»: СК допросил тещу расчлененного рэпера 

Газета.Ru 2 часа назад
СК допросил тещу расчлененного рэпера
Фото: Газета.Ru
Следственный комитет Санкт-Петербурга допросил тещу рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт, которая, по словам своей дочери, помогала расчленить тело умершего супруга. В настоящий момент обе женщины проходят свидетельницами по делу об убийстве, в котором нет подозреваемых и задержанных.
Следователи по делу о смерти 31-летнего рэпера Александра Юшко, выступавшего под псевдонимом Энди Картрайт, допросили мать супруги погибшего, передает РЕН ТВ.
Сообщается, что Елена Кухал остается в статусе свидетельницы по этому делу. Она не стала отвечать на вопросы журналистов после допроса. Выйдя от следователей, она села во внедорожник и уехала, сопровождаемая неизвестным мужчиной.
О том, что ее мать якобы помогала ей в расчленении тела Картрайта, его 36-летняя супруга Марина Кухал рассказала на допросе. В настоящий момент она также остается в статусе свидетельницы. По словам источника в Следственном комитете Санкт-Петербурга, она в одиночку расчленяла тело своего мужа, в то время как ее мать находилась в квартире и уговаривала дочь сдаться правоохранительным органам, пишет «Фонтанка».
Со слов Марины Кухал, картина произошедшего выглядит следующим образом, рассказал собеседник издания: Марина Кухал обнаружила тело Юшко в квартире дома 134 на Невском проспекте днем 24 июля, спустя несколько часов после смерти. Эту версию подтверждает отсутствие следов от брызг крови на месте расчленения.

«Биологическая смерть наступила значительно раньше процесса отчленения частей тела», — отметил источник в СК.

Труп был найден в комнате, которую Юшко использовал как спальню и рабочий кабинет. В другой комнате проживали жена, теща и ребенок, а третья комната в квартире использовалась как складское помещение.
Полиция Центрального района Петербурга получила информацию о расчлененном теле в квартире на Невском проспекте 29 июля. По словам Марины Кухал, ее муж умер в результате передозировки наркотиками и она захотела избежать возможного скандала, связанного с такой причиной смерти, и решила инсценировать его исчезновение.
Для этого женщина расчленила труп и спрятала его в пять полиэтиленовых мешков. Чтобы лучше понимать порядок действий в подобной ситуации, она обратилась к знакомому адвокату, которая уже сообщила в полицию.
По словам источника, появившиеся после этого сообщения в СМИ о том, что экспертиза не обнаружила следов наркотиков в организме Юшко, не соответствуют действительности, так как результаты исследования еще не были готовы.
«Информация об отсутствии наркотиков в тканях умершего не соответствует действительности. Гистология еще не пришла. Причина смерти тоже неясна, в деле нет подозреваемых и задержанных», — пояснил он.
Несмотря на это, Следственный комитет принял решение возбудить уголовное дело по статье 105 УК Российской Федерации «Убийство».
Источник в СК также развеял слухи о том, что Кухал «стирала внутренности» мужа в стиральной машине.

«В стиральной машине супруга стирала одежду. Она изъята», — объяснил он.

Первый допрос Марины Кухал в качестве свидетельницы по делу прошел 30 июля, однако из-за психического состояния женщины процедура быстро завершилась. Тем не менее она дала согласие пройти проверку на полиграфе.
Следствие также не исключает, что причиной смерти рэпера мог быть сердечный приступ. По словам адвоката Ирины Скурту, Марина заявила ей, что у музыканта были проблемы с сердцем, а с начала пандемии он впал в депрессию и, как ей кажется, стал употреблять наркотики. Какие — она не знает, передает телеграм-канал Mash.
Об отношениях Юшко и Кухал рассказал коллега Юшко, рэпер Obe 1 Kanobe.

«Он был очень приличный, пара у них была такая хорошая. Мне казалось, у них так все замечательно, для меня это шок», — сказал он.

По его мнению, Юшко мог находиться в состоянии депрессии, однако внешне не показывал этого.

«Не хочу никого обидеть, но он не был сильно популярным. Скорее для закрытой тусовки, для андеграунда. Особенно сейчас с этим вирусом я понимаю, почему он мог быть в депрессии», — добавил рэпер.

При этом он признался, что не слышал о проблемах Юшко с наркотическими веществами.

«Насколько я знаю, никаких проблем у него с наркотиками не было. Он очень любил свою девушку и был неконфликтным человеком. С ним всегда можно было побеседовать», — сообщил Obe 1 Kanobe.

Он также подчеркнул, что был знаком со вдовой Юшко, которая произвела на него впечатление «приятного и открытого человека».
«Как будто два разных человека — которого я видел и про которого сейчас я слышу это», — выразил удивление он.
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Комментарии
Происшествия , Александр Юшко , СКР , МВД , Фонтанка.Ру , РЕН ТВ , Санкт-Петербург
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