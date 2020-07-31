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На теле расчлененного рэпера Энди Картрайта не обнаружены следы от уколов шприца 

Ivyborg.ru 2 часа назад
На теле расчлененного рэпера не нашли следы уколов
Фото: РИА Новости
Как сообщал ivbg.ru, в Санкт-Петербурге супруга расчленила тело украинского андеграунд рэп-исполнителя, участника Versus Battle Энди Картрайта (Александра Юшко).
По словам супруги, Александр умер от передозировки наркотиками, а рядом с телом находился шприц. Она не хотела, чтобы Энди считали наркоманом. Поэтому расчленила тело и хотела объявить, что он исчез.
По данным «Невских Новостей», судмедэксперты на нашли на теле расчлененного рэпера следы от уколов шприца. Версия его супруги о том, что он скончался от употребления наркотика, пока не находит подтверждения.
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