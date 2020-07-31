На теле расчлененного рэпера не нашли следы уколов

Как сообщал ivbg.ru, в Санкт-Петербурге супруга расчленила тело украинского андеграунд рэп-исполнителя, участника Versus Battle Энди Картрайта (Александра Юшко).

По словам супруги, Александр умер от передозировки наркотиками, а рядом с телом находился шприц. Она не хотела, чтобы Энди считали наркоманом. Поэтому расчленила тело и хотела объявить, что он исчез.

По данным «Невских Новостей», судмедэксперты на нашли на теле расчлененного рэпера следы от уколов шприца. Версия его супруги о том, что он скончался от употребления наркотика, пока не находит подтверждения.