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Смерть Энди Картрайта: психиатр оценил поведение жены рэпера 

Экспресс газета 2 часа назад
Психиатр оценил состояние расчленившей тело рэпера
Фото: Соцсети
Психиатр и нарколог Игорь Лазарев оценил состояние вдовы рэпера Энди Картрайта, расчленившей тело своего мужа. Он предположил, по какой причине женщина совершила такой дикий поступок. По мнению Лазарева, Марина Кохал могла в этот момент находиться в состоянии сильного стресса, спровоцировавшего кратковременное психическое расстройство.
В беседе с изданием «Инфо24» специалист рассказал о том, что во время сильного стресса (особенно из-за смерти близкого) люди могут впадать в психоз и не отдавать себе отчета в своем поведении.
Другая причина подобных поступков может крыться в воздействии синтетических наркотиков, считает врач. Под их влиянием у людей происходят галлюцинации и провалы в памяти.
Марина Кохал, несколько лет состоявшая в браке с Картрайтом (Александром Юшко), расчленяла тело мужа несколько дней, а потом позвонила адвокату и обо всем рассказала.
Вдова утверждает, что не убивала исполнителя, а нашла его уже мертвым, скончавшимся от передозировки наркотиков. Однако предварительная экспертиза не показала в крови погибшего наличия запрещенных веществ.
В отношении Марины СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Дело будет прекращено, если подтвердится заявление женщины о передозировке, и смерть рэпера действительно окажется некриминального характера.
Результаты судмедэкспертизы будут готовы в течение месяца. На данный момент Кохал отпущена без предъявления обвинения.
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Происшествия , Игорь Лазарев , Александр Юшко
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