Психиатр оценил состояние расчленившей тело рэпера

Психиатр и нарколог Игорь Лазарев оценил состояние вдовы рэпера Энди Картрайта, расчленившей тело своего мужа. Он предположил, по какой причине женщина совершила такой дикий поступок. По мнению Лазарева, Марина Кохал могла в этот момент находиться в состоянии сильного стресса, спровоцировавшего кратковременное психическое расстройство.

В беседе с изданием «Инфо24» специалист рассказал о том, что во время сильного стресса (особенно из-за смерти близкого) люди могут впадать в психоз и не отдавать себе отчета в своем поведении.

Другая причина подобных поступков может крыться в воздействии синтетических наркотиков, считает врач. Под их влиянием у людей происходят галлюцинации и провалы в памяти.

Марина Кохал, несколько лет состоявшая в браке с Картрайтом ( Александром Юшко ), расчленяла тело мужа несколько дней, а потом позвонила адвокату и обо всем рассказала.

Вдова утверждает, что не убивала исполнителя, а нашла его уже мертвым, скончавшимся от передозировки наркотиков. Однако предварительная экспертиза не показала в крови погибшего наличия запрещенных веществ.

В отношении Марины СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Дело будет прекращено, если подтвердится заявление женщины о передозировке, и смерть рэпера действительно окажется некриминального характера.

Результаты судмедэкспертизы будут готовы в течение месяца. На данный момент Кохал отпущена без предъявления обвинения.