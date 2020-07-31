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Россиянин помочился на улице и получил пулю в пах 

Артём Кульша 57 минут назад
Россиянин помочился на улице и получил пулю в пах
Фото: ТАСС
Россиянин помочился на улице и получил пулю в пах Житель Московской области помочился на улице в Москве и получил огнестрельное ранение паха. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
Некоторое время назад 26-летний житель Одинцова по имени Хайк приехал в столицу на своем автомобиле, почувствовал непреодолимое желание опустошить мочевой пузырь и сделал это на улице. В процессе мочеиспускания он услышал хлопок и ощутил безболезненный удар в области паха. Мужчина уехал, опорожнив мочевой пузырь.
Некоторое время спустя он обнаружил ранение в области паха. Несколько позже Хайк почувствовал недомогание и обратился за медицинской помощью. Врачи установили, что ранение — огнестрельное.
Мужчина отказался объяснить врачам его происхождение. Те вызвали сотрудников правоохранительных органов. Он рассказал им то, что скрыл от медиков, но отказался писать заявление. Тем не менее полиция инициировала проведение доследственной проверки по факту произошедшего.
В понедельник, как сообщал «Рамблер», житель поселка Приаргунска Забайкальского края выстрелил из пневматической винтовки в грудь девятилетнему ребенку, который в ходе игры забрался на запасное колесо его автомобиля.
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Происшествия , МВД , Москва , Московская область
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