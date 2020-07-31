Россиянин помочился на улице и получил пулю в пах Житель Московской области помочился на улице в Москве и получил огнестрельное ранение паха. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».

Некоторое время назад 26-летний житель Одинцова по имени Хайк приехал в столицу на своем автомобиле, почувствовал непреодолимое желание опустошить мочевой пузырь и сделал это на улице. В процессе мочеиспускания он услышал хлопок и ощутил безболезненный удар в области паха. Мужчина уехал, опорожнив мочевой пузырь.

Некоторое время спустя он обнаружил ранение в области паха. Несколько позже Хайк почувствовал недомогание и обратился за медицинской помощью. Врачи установили, что ранение — огнестрельное.

Мужчина отказался объяснить врачам его происхождение. Те вызвали сотрудников правоохранительных органов . Он рассказал им то, что скрыл от медиков, но отказался писать заявление. Тем не менее полиция инициировала проведение доследственной проверки по факту произошедшего.

В понедельник, как сообщал «Рамблер», житель поселка Приаргунска Забайкальского края выстрелил из пневматической винтовки в грудь девятилетнему ребенку, который в ходе игры забрался на запасное колесо его автомобиля.