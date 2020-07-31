Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео 

В Волгоградской области ФСБ ликвидировала исламистскую ячейку. Силовики провели спецоперацию, в ходе которой были задержаны участники запрещенной в России террористической организации «Таблиги Джамаат».
Как сообщает РИА Новости, во время совместной операции сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали организатора и пятерых членов экстремистской организации. В отношении них возбуждено уголовное дело. При проведении обыска у задержанных была обнаружена и изъята литература экстремистского толка, а также другие документы, свидетельствующие об их причастности к запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации.