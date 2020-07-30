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Под Ростовом двух женщин покусали ядовитые пауки, пишет "ФМ-на Дону" со ссылкой на ЦГБ Ростова.

Отмечается, что в клинику обратилась 34-летняя женщина с жалобами на мышечные боли. Она отдыхала на даче, когда маленький желтый паук укусил ее за палец ноги.

Врачи установили, что пациентку укусил паук кас. Сейчас женщина находится на лечении. Ей придется провести в больнице несколько дней.

Ранее на этой неделе с аналогичными симптомами в больницу обратилась другая девушка.

Врачи добавляют, что укус не является смертельным для человека, но вызывает сильные боли.