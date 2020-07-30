Барецкий арестован в Петербурге 

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга арестовал на пять суток бывшего участника группы «Ленинград», шоумена Стаса Барецкого за неповиновение полиции, передает ТАСС

«Петродворцовый районный суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности Станислава Барецкого за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции"). Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток», — говорится в сообщении суда.

По информации издания 47News, накануне «Жигули» Барецкого остановили сотрудники дорожной полиции , обратив внимание на чрезмерную тонировку на стеклах машины. В полиции отметили, что за последнее время уже в третий раз просили Барецкого устранить тонировку со стекол.

Как сообщал «Рамблер», Станислав (Стас) Барецкий — российский музыкант и шоумен, в 2005—2008 годах выступал в группе «Ленинград». Также выпустил семь сольных альбомов и один совместный с группой «Ёлочные игрушки». Проживает в Ломоносове в Санкт-Петербурге и работает администратором в агентстве ритуальных услуг.