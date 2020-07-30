Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Барецкий арестован в Петербурге 

Вероника Полынина 10 минут назад
Барецкий арестован в Петербурге
Фото: РИА Новости
Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга арестовал на пять суток бывшего участника группы «Ленинград», шоумена Стаса Барецкого за неповиновение полиции, передает ТАСС.

«Петродворцовый районный суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности Станислава Барецкого за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции"). Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток», — говорится в сообщении суда.

По информации издания 47News, накануне «Жигули» Барецкого остановили сотрудники дорожной полиции, обратив внимание на чрезмерную тонировку на стеклах машины. В полиции отметили, что за последнее время уже в третий раз просили Барецкого устранить тонировку со стекол.
Как сообщал «Рамблер», Станислав (Стас) Барецкий — российский музыкант и шоумен, в 2005—2008 годах выступал в группе «Ленинград». Также выпустил семь сольных альбомов и один совместный с группой «Ёлочные игрушки». Проживает в Ломоносове в Санкт-Петербурге и работает администратором в агентстве ритуальных услуг.
Видео дня. Звезда Playboy заявила о романе с мужем Ксении Бородиной
Комментарии 4
Происшествия , ГИБДД , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сейчас я сделаю тебе то, о чем мечтают все женщины»
«Сейчас я сделаю тебе то, о чем мечтают все женщины»
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Собчак высмеяла кадры задержания «вагнеровцев»
Собчак высмеяла кадры задержания «вагнеровцев»
Кассирша онлайн-казино вывела из России 63 млрд рублей
Кассирша онлайн-казино вывела из России 63 млрд рублей
Видео
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
00:49
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
Армия
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
01:31
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
Общество
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
01:37
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
Происшествия
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
06:40
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Общество
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
01:12
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение