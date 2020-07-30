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Гражданская жена жертвы Ефремова пожаловалась на суд 

Вероника Полынина 22 минуты назад
Гражданская жена жертвы Ефремова пожаловалась на суд
Фото: кадр видео
Ходатайство Ирины Стерховой, гражданской жены погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова, рассматривалось без ее участия. Об этом она рассказала «Московскому комсомольцу».
Стерхова заявила, что ее ввели в заблуждение в суде, заявив накануне, что ходатайство о признании ее потерпевшей будет рассматриваться в открытом режиме.
Заседание суда 30 июля, как сообщал «Рамблер», проходило в закрытом режиме. Предполагалось, что на нем будет рассмотрен вопрос о продлении Михаилу Ефремову срока домашнего ареста.
Суд вынес решение по домашнему аресту Ефремова
После заседания стало известно, что суд также рассмотрел ходатайство Ирины Стерховой и принял решение отказать в признании ее потерпевшей.

«Я знала, что в четверг состоится закрытый процесс, мой вопрос там не должны поднимать, поэтому не приехала в суд. А сейчас мне звонит старший сын погибшего и сообщает, что ходатайство рассмотрели, судья отказала признать меня потерпевший по той причине, что я не пришла на заседание и предоставила копию документов, а не оригинал», — рассказала Стерхова.

По ее словам, она чувствует себя «оплеванной» и предполагает, что ее «намеренно ввели в заблуждение».
Адвокат Ирины Стерховой Вадим Никулин подтвердил, что 29 июля им анонсировали, что ходатайство будет рассмотрено на открытом заседании, а на закрытом им присутствовать нельзя, так как они не являются участниками процесса.

«Но из СМИ мы узнали, что ходатайство Стерховой рассмотрели в четверг, в удовлетворении его отказали. В суд нас никто не вызывал, что вызывает недоумение», — заключил он.

Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого — Сергей Захаров — получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Актер по решению суда находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Комментарии 3
Происшествия , Михаил Ефремов , Вадим Никулин , Сергей Захаров , Московский комсомолец
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