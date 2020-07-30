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Петербургский полицейский спас утопающую любительницу селфи 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Полицейский спас утопающую любительницу селфи
Фото: depositphotos.com
Сотрудник полиции спас женщину, которая, делая селфи, упала с набережной Крюкова в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД.

«Действия полицейского помогли спасти 37-летнюю женщину, упавшую в воду с набережной при попытке сделать селфи», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

По данным пресс-службы, участковый уполномоченный полиции Вячеслав Свяжин, узнав об упавшей в канал женщине, прибыл на набережную и опустил лестницу оказавшейся поблизости аварийной службы в воду. Женщина начала тонуть из-за рюкзака за спиной. Тогда полицейский спустился по лестнице, подтащил ее к себе, снял рюкзак и вытащил на берег.
Женщине оказали медицинскую помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили в полицейском главке.
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Происшествия , МЧС , РИА Новости , Санкт-Петербург
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